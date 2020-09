GENOA (3-5-2): Perin; C. Zapata, Radovanovic, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Destro. All. Maran

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias. All. Stroppa

Il Genoa è imbattuto contro il Crotone in Serie A (3V, 1N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle due sfide più recenti.

Il Genoa è imbattuto da quattro partite all'esordio stagionale in Serie A (2V, 2N) dopo aver perso tutte le tre sfide precedenti a inizio campionato.

Il Crotone ha perso entrambe le gare d’esordio stagionale disputate in Serie A senza mai segnare, in trasferta contro il Bologna nel 2016 e in casa contro il Milan nel 2017.