" Andremo a Verona con tanti Primavera, non è tutelata la salute né la regolarità del campionato. A Napoli noi ci siamo andati, altri ci hanno messo mezz'ora a dire no. Per salvare il campionato facciamo 4-5 di bolla come avviene in NBA ". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano spiegando le difficoltà del club alle prese con 17 giocatori positivi al Covid-19 : " Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5 ", dice.

"A Napoli non ci avevano garantito di darci i risultati alle 11 della domenica e abbiamo fatto i tamponi all'una di notte. Andremo a Verona con tanti Primavera: stanno passando i giorni e non si è deciso nulla. E ci volevano far giocare a metà settimana col Torino per recuperare, è incredibile. Adesso ci sono le liste: è ridicolo in un momento del genere con il Covid avere le liste. Alcuni giocatori non sono andati via per il Covid. Non siamo salvaguardati. Chiudeteci per 4-5 mesi in bolla: faremo tutti in sacrificio".