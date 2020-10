L'Inter torna al successo dopo il solo punto conquistato tra Lazio e Milan e con il pareggio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach ancora fresco nella memoria: 2-0 a Marassi contro il Genoa. Partita complicata per gli uomini di Conte, che schiera dall'inizio Ranocchia ed Eriksen, con De Vrij, Barella e Hakimi (a disposizione dopo i due tamponi negativi) in panchina in vista dello Shakhtar Donetsk. Nel primo tempo il copione è chiaro: Grifone chiuso dietro, nerazzurri che faticano a creare occasioni, anche per merito di una difesa rossoblù perfetta nel collettivo e nei singoli. Nella ripresa i padroni di casa osano di più, pressano alto e la banda Conte è imprecisa, sfilacciata e anche un po' nervosa. Ci vuole una miccia e il tecnico la trova nel centrocampista chiave di questa squadra: Barella entra dalla panchina per Eriksen e spacca il match, fornendo l'assist per Lukaku. D'Ambrosio nel finale chiude la pratica: Conte ritrova i tre punti e tiene finalmente la porta al sicuro.