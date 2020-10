Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6 - Può poco sui due gol dell'Inter, nel resto della partita non è chiamato a particolari interventi

Mattia BANI 6,5 - Il salvataggio su Vidal nel primo tempo è provvidenziale, ma non è l'unica giocata decisiva per tenere su il muro rossoblù. Anche nella ripresa è molto attento.

Christian ZAPATA 6,5 - Perde qualche pallone banale, ma è attento in marcatura su Luakaku e fa valere la sua esperienza.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Nel primo tempo mette in pratica il mestiere del difensore alla lettera: incollato all'uomo, nessuna disattenzione e chiusure puntuali. Cala un po' nella ripresa.

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Parte con molta attenzione, ma anche lui si perde con il passare dei minuti.

Valon BEHRAMI 6,5 - Molto rognoso, ogni tanto ai limiti dell'irruento. In una partita di lotta è a suo agio e si vede. (Dal 61' Ivan RADOVANOVIC 5 - Non riesce a mettere in campo la quantità necessaria per portare a casa il punto).

Milan BADELJ 5,5 - Nel primo tempo il Genoa ha poco il pallone e si occupa di un'impostazione sicura e pulita, senza strafare. (Dal 61' Miha ZAJC 5 - Come Radovanovic: entra ma non incide).

Nicolò ROVELLA 6,5 - In avvio è un po' compassato ma attento in copertura. Con l'andare dei minuti entra più nel vivo e cresce a vista d'occhio. (Dal 84' Filippo MELEGONI S.V.)

Lennart CZYBORRA 5,5 - Ottime diagonali difensive e molta attenzione, ma spesso viene preso in mezzo da Darmian e D'Ambrosio. Esce all'intervallo. (Dal 46' Luca PELLEGRINI 5 - Ha tanta voglia di spaccae il mondo ma non si controlla ed è poco con la testa nella partita).

Goran PANDEV 6,5 - Subisce un'enorme quantità di falli per proteggere palla. Dimostra ancora di poter essere un fattore.

Marko PJACA 4,5 - I palloni giocabili, soprattutto nel primo tempo, sono pochi. Ma si divora l'occasione di mandare in porta Ghiglione per cercare un'insperata gloria personale.(Dal 65' Eldor SHOMURODOV 5 - Ingresso troppo anonimo).

All. Rolando MARAN 6 - Partita preparata molto bene: nel primo tempo il suo Genoa è perfetto e nella ripresa è più coraggioso, disorientando gli avversari. Con l'andare dei minuti i valori in campo fanno la differenza.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Poco chiamato in causa. Ogni tanto rischia qualcosa di troppo con i piedi.

Danilo D'AMBROSIO 7 - Solita prestazione solida e concreta, con tanto di gol che ormai è diventata un'abitudine: anche in un inizio di stagione incerto, l'ex Torino si dimostra sempre una certezza.

Andrea RANOCCHIA 7 - Non è semplice sedersi in panchina per mesi e dover improvvisamente guidare la difesa. Di fianco alla voce "professionalità" sul vocabolario dovrebbe esserci la sua foto. Puntuale, preciso e solido.

Alessandro BASTONI 6,5 - Meno chiamato in causa rispetto ai compagni di riparto. Nella ripresa ci sono più spazi e li sfrutta per qualche strappo interessante.

Matteo DARMIAN 6,5 - Altra ottima prestazione dopo l'esordio convincente in Champions: sempre puntuale in spinta e attento in copertura. (Dal 81' Aleksander KOLAROV S.V.)

Marcelo BROZOVIC 6,5 - In avvio di partita è nel vivo del gioco e corre tanto, tantissimo. Sarà per questo che con l'andare dei minuti si perde un po' per strada.

Arturo VIDAL 6 - Ci mette la solita grinta, ma nel primo tempo spesso rallenta la manovra. Cresce con la sua personalità nella ripresa. (Dal 81' Radja NAINGGOLAN S.V.)

Ivan PERISIC 5,5 - Parte bene, attento in copertura e pericoloso davanti. Ma anche lui con il passare dei minuti cala in attenzione e compie alcuni errori banali. (Dal 58' Achraf HAKIMI 6,5 - Ha poche occasioni per sfondare, ma il suo ingresso accende gli allarmi in casa Genoa).

Christian ERIKSEN 5,5 - Quando c'è da far viaggiare la palla con lanci lunghi e sventagliate nulla da dire, ma nell'economia della partita non è un fattore. Spesso gli manca gamba. (Dal 58' Nicolò BARELLA 8 - Spacca letteralmente in due la partita. Al momento del suo ingresso in campo l'Inter è sfilacciata e senza anima: l'ex Cagliari la ribalta come un calzino e fa nascere il vantaggio di Lukaku. Sempre più fenomeno).

Romelu LUKAKU 7 - Non pare essere la sua serata: sembra compassato e anche un po' nervoso. Ma quando c'è da essere decisivo, c'è sempre: altro gol pesantissimo.

Lautaro MARTINEZ 6,5 - I soliti stop a seguire per liberarsi della marcatura funzionano, nel primo tempo è il più pericoloso. Cala nella ripresa e si innervosisce. (Dal 72' Andrea PINAMONTI 6 - Entra bene e voglioso, anche se sbaglia la palla del 3-0).

All. Antonio CONTE 6,5 - La formazione iniziale è una scommessa, ma l'Inter non ha traballamenti. Sembra un po' assopito e la cosa stupisce: dopo il gol di Lukaku torna in sé.

