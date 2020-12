Genoa-Juventus, sfida valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 13 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18. I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 10 giornate con 20 punti, mentre i liguri di Maran sono penultimi a quota 6 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Pjaca, Scamacca. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Melegoni, Parigini, C. Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: Pinsoglio

Indisponibili: Chiellini, Demiral

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite in Serie A (64 su 106 confronti) e contro cui ha incassato più reti nel massimo campionato (216).

Dal 2011/12 ad oggi (inizio del ciclo bianconero), lo Stadio Luigi Ferraris di Genova è quello in cui la Juventus ha perso più partite in trasferta in Serie A (tre contro il Genoa e tre contro la Sampdoria).

Il Genoa ha perso in tutte le ultime quattro partite casalinghe di campionato e non è mai arrivato a cinque ko interni consecutivi nella sua storia in Serie A.

La Juventus è una delle cinque squadre ancora imbattute nei Top-5 campionati europei 2020/21, insieme a Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Wolfsburg.

La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in assoluto nello specchio della porta nei Top-5 campionati europei in corso (23) e quella che ne ha subiti meno in media (2,56 a match) dietro a Real Sociedad (2,17) e Athletic Bilbao (2,27).

Il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: solo sei punti nelle prime 10 gare giocate, esattamente come nel 2017/18, quando tuttavia chiuse il campionato in 12ª posizione.

La Juventus è la squadra che in media ha giocato più palloni nell’area avversaria a partita in questa Serie A (31,7 a match), il Genoa é penultimo in questa graduatoria (15).

Il Genoa è la squadra contro cui Paulo Dybala ha segnato più gol in trasferta in Serie A (cinque sui sei totali rifilati al Grifone) e anche la formazione, tra quelle affrontate almeno quattro volte nella competizione, contro cui ha la media gol più alta (0,67, sei reti in nove presenze).

Marko Pjaca ha segnato tre gol in otto presenze in questo campionato, gli stessi messi a segno nelle sue precedenti 40 presenze nei Top-5 campionati europei tra Juventus, Schalke e Fiorentina tra il 2016 e il 2019.

Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha segnato più gol nelle prime 70 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (60); prima di lui il precedente primato era di Shevchenko (52 reti nelle prime 70 partite giocate oppure 60 reti nelle prime 85 presenze).

