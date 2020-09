Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a 14 tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione. [Comunicato del Genoa]

Non sono stati specificati dal Genoa i nomi dei positivi, ma verranno fatti ulteriori controlli nei prossimi giorni per capire il livello di allarme. A conti fatti, i rossoblu rischiano seriamente di non poter giocare la prossima gara di campionato, prevista per sabato 3 ottobre (alle 18) contro il Torino al Ferraris.