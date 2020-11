Goleade per Arsenal, Leicester e Hoffenheim. Young Boys ok

L'ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014 (1-0 con Gasperini in panchina): da allora tre pareggi e nove successi giallorossi.

Per trovare l’ultima vittoria del Genoa in un girone d'andata di Serie A contro la Roma bisogna risalire all'ottobre 2011, quando sulla panchina rossoblu c’era Alberto Malesani (2-1).

Il Genoa ha perso le ultime tre partite di Serie A contro squadre laziali: non arriva a quattro sconfitte consecutive in questi match dal 2010 (due contro la Lazio e due contro la Roma).

Dopo il successo per 2-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato, la Roma potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2019.