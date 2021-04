Genoa-Spezia, match della 33a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 2-0. Decisive le reti nella ripresa di Scamacca e Shomurodov. Buona gara per la squadra di Davide Ballardini, che sale a quota 36 punti e vede ormai la salvezza a un passo. Brutto ko per la formazione di Italiano, che oggi non ha espresso il suo calcio e ora deve difendersi da chi sta arrivando da dietro. Ottima prova di Zappacosta e Strootman, migliori in campo. Perin mai impegnato.

Serie A Le pagelle di Genoa-Spezia 2-0: Zappacosta vola! 3 MINUTI FA

Il tabellino di Genoa-Spezia 2-0 (primo tempo 0-0)

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Criscito; Biraschi, Pjaca (Dal 63' Behrami), Badelj, Strootman (Dal 91' Cassata), Zappacosta; Pandev (Dal 56' Scamacca), Destro (Dal 63' Shomurodov). All. Ballardini

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (Dal 85' Agudelo), Terzi (Dal 64' Chabot), Erlic, S. Bastoni; Pobega, Leo Sena, Maggiore (Dal 59' Estevez); Farias (Dal 64' Verde), Nzola, Gyasi (Dal 85' Galabinov). All. Italiano

Arbitro: Manganiello

Gol: 62' Scamacca (G), 86' Shomurodov (G)

Assist: Strootman

Ammoniti: Terzi, Criscito, Pandev, Nzola

La cronaca in 8 momenti chiave

6' - Occasione Genoa. Gran cross di Strootman da sinistra e colpo di testa tutto solo di DESTRO a centro area. Palla alta. Poteva fare meglio qui.

11' - Incredibile occasione per il GENOA. Provedel perde palla, Destro gliela ruba ma non riesce a calciare, arriva PANDEV, Provede in uscita bassa lo ferma. Che rischio qui.

28' - PROVEDEL! Gran tuffo sul destro a giro da sinistra di ZAPPACOSTA. Genoa che recupera sempre palla sulla trequarti e crea pericoli.

30' - ANNULLATO UN GOL A PANDEV! Zappacosta brucia Vignali a sinistra e crossa, Provedel la tocca in uscita, palla a PANDEV che col mancino insacca. Ma Manganiello, richiamato dal VAR, va a rivedere un contatto tra Destro e Provedel prima della rete del macedone. E lo ritiene falloso.

44' - Occasionissima per ZAPPACOSTA, che sta dominando a sinistra. L'esterno scambia con Badelj e colpisce al volo da dentro l'area. Palla alta di poco.

62' - SCAMACCA! GOL! 1-0 Genoa! Ennesima azione di Zappacosta, che salta Vignali e tira. Respinge PROVEDEL, tap-in facile per Scamacca.

65' - PROVEDEL! Dice di no a STROOTMAN. Scamacca vince il duello con Erlic, palla all'olandese che calcia a botta sicura. Stavolta bravo Provedel.

86' - SHOMURODOV! GOL! CHE GOL! 2-0 GENOA! Strootman strappa un pallone a sinistra e lancia Shomurodov. L'uzbeko brucia Erlic e col destro la piazza a giro.

MVP del match

Davide ZAPPACOSTA - Domina la fascia sinistra. Attacca, crossa, spinge, crea. Incontenibile.

Fantacalcio

Promosso - Kevin STROOTMAN - Convinto, determinato, solido. Provedel gli nega un gol che sarebbe stato meritato. Suo l'assist per Shomurodov.

Bocciato - M'Bala NZOLA - Masiello e Goldaniga lo anticipano sempre. Poco mobile, molto macchinoso. Non é il giocatore del girone d'andata.

