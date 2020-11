Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 5,5 - Può poco sul gol di Lukic, un po' indeciso in uscita sul raddoppio del Torino.

Serie A Finalmente Toro: i granata passano 2-1 sul Genoa UN' ORA FA

Paolo GHIGLIONE 5 - Troppo confusionario. Non spinge con costanza e quando lo fa sbaglia scelta o si fa prendere dalla fretta, eseguendo male.

Edoardo GOLDANIGA 4,5 - Da il via al vantaggio di Lukic con un pessimo colpo di testa in arretramento che manda in porta l'avversario, commette altri errori banali e viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' Mattia BANI 5 - Entra male: anche lui non sembra con la testa nella partita).

Christian ZAPATA 6,5 - Dietro è una garanzia, anche in un pomeriggio poco positivo per i suoi. Regge l'urto e si dimostra il leader della retroguardia.

Luca PELLEGRINI 5,5 - In spinta è sempre pericoloso e punta spesso Sinco in avvio, ma l'autogol (ha poche colpe) lo fa uscire dalla partita. (Dal 67' Domenico CRISCITO 6 - Mette tutta la sua esperienza in campo, ma non basta a creare pericoli).

Lukas LERAGER 6 - Solita partita da tuttocampista, prezioso in chiusura e propositivo in fase offensiva. Ma non riesce a essere particolarmente incisivo.

Milan BADELJ 5 - Sonnecchia. Rallenta sempre la manovra dei suoi, sia che si tratti di impostazione bassa che di palloni da giocare sulla trequarti avversaria.

Nicolò ROVELLA 6 - Prestazione solida: è l'ultimo a mollare ed è anche pericoloso davanti, con una splendida acrobazia salvata da Singo. Procede però a strappi. (Dall'88' Mattia DESTRO S.V.)

Miha ZAJC 5 - Impreciso e poco presente nella manovra: Scamacca ha bisogno di un supporto ma l'ex Empoli non è in partita. (Dal 46' Goran PANDEV 6,5 - Il suo ingresso aumenta il peso di un attacco troppo leggero, bello l'assist per Scamacca).

Marko PJACA 5 - Prova inconsistente, soprattutto nel primo tempo: pigro e prevedibile. Cresce appena prima di lasciare il campo. (Dal 67' Vittorio PARIGINI 6,5 - Entra con un buon brio e con tanta voglia di incidere).

Gianluca SCAMACCA 6,5 - Viene abbandonato a se stesso, ma nonostante questo lotta dall'inizio alla fine: il gol nel recupero è il giusto riconoscimento.

All. Rolando MARAN 5 - L'approccio alla partita dei suoi è preoccupante. Genoa scarico, sarà per le fatiche psico-fisiche post derby. Ma queste partite non si possono sbagliare.

Sasa Lukic esulta insieme a Simone Verdi per il gol segnato contro il Genoa, Genoa-Torino, Serie A 2020-2021, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 - Nessun intervento particolarmente impegnativo, fa il suo quando viene chiamato in causa.

Wilfried SINGO 6,5 - Buona prova. Va un po' in difficoltà quando viene puntato da Pellegrini in avvio, ma è decisivo nel salvare su Rovella ed è molto propositivo. (Dal 74' Mergim VOJVODA 6 - Entra in campo con un approccio serio, contribuisce a respingere gli attacchi del Genoa).

LYANCO 7 - Non sbaglia un intervento, soprattutto nel finale di partita: ogni palla alta è sua, sembra indemoniato.

Gleison BREMER 6,5 - Rischia un po' sull'episodio del possibile rigore per il Genoa, ma per il resto è insuperabile come il compagno di reparto.

Nicola MURRU 6,5 - Attentissimo in copertura: almeno due salvataggi importanti nel primo tempo. (Dal 54' Ricardo RODIGUEZ 6,5 - Si vede che ha calcato palcoscenici importanti: entra in piena battaglia e si fa trovare pronto).

Amer GOJAK 6 - Inizia la partita con un intervento irruento che gli costa il giallo, in fase offensiva procede a strappi ma riesce a contribuire alla causa. (Dal 53' Soualiho MEITE 6 - Entra per dare sostanza al centrocampo e si dimostra una pedina importante. Qualche volta cerca giocate che escono dal suo seminato).

Tomas RINCON 6,5 - Un guerriero. Lotta su ogni pallone e cerca anche qualche strappo interessante che spacca il centrocampo del Genoa.

Karol LINETTY 6 - In chiusura è prezioso e sempre presente, meno incisivo quando ha il pallone tra i piedi. (Dall'88' Cristian ANSALDI S.V.)

Sasa LUKIC 7 - Il nuovo vestito da trequartista sembra calzare alla perfezione. Ispirato fin dalle prime battute, sblocca la partita e forma un ottimo tandem con Belotti.

Simone VERDI 5,5 - Prova a incidere, ma non riesce a essere un fattore in un Torino che funziona bene: spesso impreciso nele giocate. (Dal 54' Federico BONAZZOLI 5,5 - Ha tanta voglia di mettersi in mostra ma pecca in egoismo, calciando (male) al posto di servire Belotti tutto solo).

Andrea BELOTTI 7 - Era in dubbio a poche ore dal match, gioca sul dolore e trascina il Toro da capitano esemplare in un match da non sbagliare: l'autogol è merito suo, sfiora più volte la rete ed è sempre pronto a sacrificarsi per la causa.

All. Marco GIAMPAOLO 7 - Diamo a Giampaolo quel che è di Giampaolo: con la Lazio i segnali erano stati positivi, oggi sono stati confermati. Il Toro sembra sulla strada giusta.

Giampaolo: "Siamo deboli di testa, zero giustificazioni"

Serie A Finalmente Toro: i granata passano 2-1 sul Genoa UN' ORA FA