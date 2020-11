Prima vittoria del Torino di Giampaolo in campionato: termina 2-1 il recupero della terza giornata a Marassi contro il Genoa. Con però un altro brivido nel finale: granata in controllo, ma la rete di Scamacca nel recupero riporta i fantasmi visti contro la Lazio, con la clamorosa rimonta subita da 3-2 a 3-4. Questa volta il Torino se la cava e porta a casa meritatamente i tre punti: partita approcciata alla grande e indirizzata in avvio con il gol di Lukic. A ridosso della mezz'ora arriva il bis con l'autogol di Pellegrini su gran giocata di Belotti, il Genoa prova a entrare in partita ma i granata reggono alla grande. Fino al recupero, appunto: Giampaolo si porta a quattro punti, Maran resta fermo a cinque.