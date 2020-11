Genoa-Torino: probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca. All. Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Cassata, Sturaro, Shomurodov, Zappacosta

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Bonazzoli. All. Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Zaza, Izzo, Baselli, Belotti (in dubbio)

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto le ultime cinque sfide di Serie A contro il Genoa, eguagliando la propria serie di successi più lunga nella competizione contro i rossoblù, tra il 1977 e il 1982.

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Genoa, già striscia record contro i liguri: l’ultima squadra che non ha segnato ai granata per quattro gare di fila nel massimo campionato è stata il Padova tra il 1961 e il 1994.

Il Genoa ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro il Torino, dopo essere rimasto imbattuto in tutte le 14 precedenti (8V, 6N): l’ultima squadra ad aver vinto sul campo dei rossoblù per almeno quattro gare di fila è stata la Sampdoria dal 2014 al 2017 (cinque il quel caso).

Il Genoa ha pareggiato due delle ultime tre gare di campionato (1P): tanti pareggi quante nelle precedenti 18 partite disputate in Serie A.

L’ultimo pareggio in match casalinghi del Genoa in Serie A risale a settembre 2019 (0-0 contro il Bologna); da allora, sette vittorie e 11 sconfitte per il Grifone in gare interne.

Il Torino non ha trovato alcun successo nelle prime cinque gare stagionali in Serie A per la prima volta dal torneo 2007/08; in quell’occasione, nella sesta gara arrivò la sconfitta.

Il Torino è la seconda squadra nella storia della Serie A a girone unico con almeno 10 reti all’attivo nelle prime cinque partite stagionali senza aver ancora trovato il successo, dopo la Triestina nel 1940/41.

Marco Giampaolo ha vinto sei dei 13 confronti in Serie A da allenatore contro il Genoa (3N, 4P): contro nessuna formazione ha ottenuto più successi nel massimo campionato.

Gianluca Scamacca potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in entrambe le prime due gare da titolare in Serie A con la maglia del Genoa a partire da Krzysztof Piatek nell’agosto 2018.

Andrea Belotti ha eguagliato il record di marcature (sei) per un giocatore del Torino dopo le prime cinque gare stagionali dei granata in Serie A - al pari di Nestor Combin nel 1967/68, Valentino Mazzola nel 1947/48 e Gino Rossetti nel 1931/32; l’ultimo che invece ha realizzato almeno sette gol dopo le prime sei gare del Torino è stato Paolo Pulici nel 1975/76.

Giampaolo: "Siamo deboli di testa, zero giustificazioni"

