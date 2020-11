La questione arbitrale continua a tenere banco e interviene sul tema anche Gianluca Rocchi, ex arbitro e ora tramite tra arbitri, Federazione e club. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rocchi spiega il proprio ruolo con i club.

"La mia idea è capire ad esempio su un episodio su cui la commissione ha deciso una linea di intervento se questa trova o meno riscontro nelle squadre. Quando un episodio lo spieghi per come è nato, per come lo hai vissuto e sofferto con trasparenza, tutti ti accettano con più facilità. Se lo lasci nel dubbio chiunque può dire la sua e tutti possono avere ragione o torto. C’è ancora qualche carenza nella conoscenza del regolamento, ma mi hanno sorpreso la partecipazione e l’educazione di tutti. Ho fatto incontri ininterrotti di diverse ore, significa che parli a persone che ti ascoltano. Mostro ai giocatori la stessa presentazione che ha fatto Rizzoli agli arbitri. Poi chiedo un’opinione su episodi in cui la vedono diversamente. E se percepisco che un episodio è valutato fondamentalmente in maniera diversa, nulla vieta che ne parli con Rizzoli e che si aggiusti il tiro".

Quando un arbitro deve consultare il VAR?

"Leggendo il protocollo quando c’è un chiaro ed evidente errore. Ma in queste quattro parole c’è tutta la difficoltà che un Var può trovare nel suggerire una review, perché è talmente soggettivo il chiaro ed evidente errore… Il grande obiettivo è trovare arbitri che arbitrino bene sul campo: quando c’è una linearità di interventi coerenti appena c’è qualcosa che non torna te ne accorgi subito e anche per il Var è più facile".

Mai avuti dubbi sul VAR?

"Mi sono passati tutti dopo qualche settimana: andai a fare un Roma-Lazio. Capitò un episodio e grazie al Var riuscii a cambiarlo. Quella sera pensai a quanto fondamentale fosse quello strumento. Avevo fatto una gran bella partita, un anno prima ne sari uscito a pezzi".

Marotta risponde: "Ma Rocchi non basta"

Arriva un commento dall’ad dell’Inter Beppe Marotta, che come riporta sempre la rosea ha avuto molto da ridire su un mancato rigore in favore di Perisic. “Rivendico il merito di essere uscito allo scoperto, in seguito a quell’errore macroscopico, e di aver rotto il fronte nel sottolineare un vuoto normativo nell’utilizzo della tecnologia – dice - Detto questo, mi fa piacere che Rizzoli abbia apprezzato i miei toni e che abbia confermato come sabato abbiamo subìto un errore sia da parte dell’arbitro in campo che da quello al Var”.

E a proposito di Rocchi: “Premesso che abbiamo ricevuto una comunicazione su questo nuovo ruolo solo i primi di ottobre, ma si parla di un ruolo formativo per dirimere perplessità regolamentari. Ritengo invece che serva un chiarimento ufficiale, magari presso la Lega di Serie A, sulle caratteristiche di questo ruolo anche e soprattutto come interlocutore politico”.

