Nonostante un momento non brillantissimo, per Gian Piero Gasperini arriva un riconoscimento molto importante. Il tecnico dell'Atalanta è nella lista dei cinque migliori allenatori che si contenderanno l'edizione 2020 del 'Globe Soccer Awards', riconoscimenti che saranno assegnati a Dubai il prossimo 27 dicembre. Con lui dei nomi di altissimo livello come Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco campione d'Europa), Jurgen Klopp (Liverpool campione d'Inghilterra), Julien Lopetegui (Siviglia, vincitore dell'Europa League) e Thomas Tuchel (Psg, campione di Francia e finalista in Champions League).

In collegamento con SkySport 24, ecco le parole di "Gasp".

"Sono un po' sorpreso perché si tratta di una nomination veramente molto importante e prestigiosa. Quella scorsa è stata una stagione fantastica per l'Atalanta, ma la mia sorpresa di essere tra i candidati resta, ora cercheremo di dimostrare che ci meritiamo tutto questo. E' già un grande prestigio essere tra i 5, io sono solo l'apice del sistema, ma tutta la squadra, la società, l'ambiente e la città hanno fatto qualcosa di unico che è piaciuto a tanti, questa nomination fa parte dei riconoscimenti che abbiamo ottenuto non solo in Italia, ma anche all'estero".

L'ex tecnico del Genoa ribadisce il concetto e punta dritto al Liverpool: l'avversario di mercoledì.

"Non siamo abituati a guardarci indietro, ma quello che abbiamo fatto lo scorso anno ha fatto molto scalpore, è bello pensare che siamo una piccola società in mezzo a club e allenatori incredibili. Siamo una piccola realtà che ha conquistato l'attenzione anche mondiale per tanto tempo, per noi è una soddisfazione enorme che forse apprezzeremo ancora di più con il tempo. Però siamo abituati a guardare avanti, al presente e al futuro, la stagione inizia a entrare nella fase vera. Liverpool? Vincere sarebbe una grande soddisfazione e un enorme riscatto per noi. Li ho visti giocare ieri con il Leicester, sono in una condizione straordinaria, fare risultato mercoledì a Liverpool sarebbe importante per la Champions, ma soprattutto sarebbe un qualcosa di fantastico per noi".

L'inizio a Bergamo non è stato facile, poi i successi hanno attirato l'attenzione delle grandi. Gasp però rimane fedele, e rinnoverà il contratto.

"Ho un contratto lungo, ma a fine stagione io e il presidente facciamo sempre il punto e questo confronto ci sarà sempre per condividere i progetti. Questo è il quinto anno che riusciamo a giocare ad alti livelli, di certo so che l'ambiente che ho trovato nella famiglia Percassi e nella città è difficile trovarlo in altre piazze".

Le altre nomination: consegna il 27 dicembre a Dubai

Candidati al premio "Giocatore dell'anno": Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski e Serge Gnabry (Bayern Monaco), Lionel Messi (Barcellona), Sadio Manè (Liverpool), Ciro Immobile (Lazio), Marquinhos (Paris Saint Germain) e Karim Benzema (Real Madrid).

Nomination per il "Club dell'anno": Siviglia e Real Madrid (Spagna), Paris Saint Germain (Francia), Liverpool (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania) e Juventus (Italia).

Nominations per il "Giocatore del secolo" (2001-2020): David Beckham, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Iker Casillas, Luis Figo, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, Neymar Jr, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Arjen Robben, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Andrea Pirlo, Mohamed Salah, Andriy Shevchenko, Francesco Totti, Hernandez Xavi e Zinedine Zidane.

Per il "Club del secolo" (2001-2020) sono in lizza: Sporting Club Al-Ahly (Egitto), Real Madrid e Barcellona (Spagna), Manchester United e Liverpool (Inghilterra), Paris Saint Germain (Francia), Bayern Monaco (Germania) e Juventus (Italia).

Per il "Coach del secolo" (2001-2020) in corsa: Didier Deschamps, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti, Alex Ferguson, Vicente Del Bosque, Marcello Lippi, Joachim Loew, Josè Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Zinedine Zidane.

Candidati per la categoria "Agente del secolo" (2001-2020): Jonathan Barnett, Giovanni Branchini, Jorge Mendes, Mino Raiola, Pini Zahavi.

