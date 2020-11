"Nessun rischio di stop ai campionati". Così ai microfoni di Sky Sport il presidente della FIGC Gabriele Gravina risponde a chi gli chiede un commento sui numerosi casi di positività al Covid-19 che stanno riguardando da vicino il mondo del calcio. Il numero uno della Federazione interviene anche sulle polemiche relative alle gare delle Nazionali e in particolare sull'opportunità di far compiere lunghi viaggi ai calciatori: "Il ritmo credo sia sempre lo stesso, ma in questo momento forse si è esasperati da questa pandemia. Posso dire che dopo questo weekend concederemo un momento di tregua ai nazionali, visto che non giocheremo fino a marzo. Ma credo anche che se la Nazionale rappresenta un patrimonio di questo Paese, in grado di testimoniare speranza, non dovremmo spegnerla. Anzi, dobbiamo alimentarla facendo in modo magari di conciliare gli impegni anche attraverso alcune piccole modifiche di forma laddove possa essere necessaria".