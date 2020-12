"Il campionato è avvincente ma è privo del suo elemento fondamentale cioè il tifoso. Questo si sente e si vede. Per quanto tempo ancora? Onestamente non lo so, speriamo che da gennaio anche il calcio possa trovare i suoi tifosi. Sarebbe un passo che accoglieremmo con gratitudine e come segno di serenità dopo momenti tanto difficili". Lo ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio 1 Rai. "Il calcio sta crescendo, sono convinto che dopo questa pandemia avremo una visione più moderna e proiettata verso il futuro", aggiunge il presidente federale.