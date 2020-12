Pasquale Gravina è a fine mandato e, in vista delle elezioni di febbraio 2021, fa il punto della situazione in casa FIGC. Un bilancio difficile da redigere, sopratutto nel 2020 causa Covid. C'è però un'ultima missione che Gravina vuole provare a portare a casa: riportare i tifosi allo stadio da gennaio. Gravina è comunque soddisfatto del lavoro svolto finora, anche per la crescita della Nazionale. L'Italia, a suo dire, può essere considerata come una delle favorite per i prossimi Europei.