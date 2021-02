Ore di apprensione per il Verona e tutto il calcio italiano. Il giovane difensore Andrea Gresele è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto i fili dell’alta tensione di un treno. Secondo quanto riportato dal quotidiano l'Arena, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica, presso la stazione di Porta Vescovo, dove il giovane calciatore durante una festa con gli amici sarebbe caduto nel tentativo di scavalcare la recinzione della ferrovia e di salire sul vagone di un treno in movimento.