Sabato scorso 8 maggio a San Siro, poco prima del calcio d'inizio di Inter-Sampdoria , i giocatori blucerchiati capeggiati da Claudio Ranieri avevano stravolto il classico cerimoniale che fa da cornice all'ingresso in campo delle squadre: avevano infatti formato una sorta di corridoio in modo da consentire ai nerazzurri (laureatisi campioni d'Italia aritmeticamente una settimana prima) di esibirsi in una passerella d'onore. Un gesto di fairplay che non è passato inosservato e che potrebbe essere ripetuto anche sabato pomeriggio in occasione del derby d'Italia all'Allianz Stadium.

L'ipotesi, tuttavia, non va molto a genio ai tifosi juventini che sui social, in larga maggioranza, hanno espresso parere contrario. Sono soprattutto i rapporti tesi tra Antonio Conte e parte dei sostenitori bianconeri a far pendere l'ago della bilancia dalla parte del no: in tanti ritengono sufficiente il tweet di congratulazioni postato da Andrea Agnelli subito dopo la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter. In tanti non hanno ancora messo da parte le polemiche del 2006 legate alla bufera di Calciopoli. Insomma, la passerella non s'ha da fare almeno secondo il pensiero dei tifosi. Vedremo cosa succederà sul terreno di gioco.