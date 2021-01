I primi giorni di marzo saranno fitti di impegni per gli appassionati di calcio e musica. Oltre al Festival di Sanremo , che andrà in scena al teatro Ariston dal 2 al 6 , l'agenda prevede infatti anche la disputa del turno infrasettimanale di Serie A (la 25esima giornata) che si svilupperà nell'arco di 3 giorni, da martedì 2 a giovedì 4. Proprio per evitare sovrapposizioni tra i due appuntamenti, secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe facendo largo l'idea di anticipare il calcio d'inizio delle partite alle 19 (invece che alle 20.45) in modo da offrire a tutti i telespettatori la possibilità di seguire entrambi gli eventi.

Un eventuale cambio di programma - va precisato - non avrebbe nulla a che vedere con la partecipazione al Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, annunciata ufficialmente da Amadeus nei giorni scorsi. Naturalmente, in caso di calcio d'inizio alle 19, l'attaccante svedese del Milan avrebbe il tempo di recarsi di persona all'Ariston, mentre se gli orari restassero quelli notturni la sua presenza al Festival avverrebbe in collegamento video. La Serie A, dal canto, non ha ancora reso noto gli orari delle gare valide per il turno infrasettimanale.