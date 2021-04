Proprio riguardo a quest’ultima vicenda, che ha creato imbarazzo anche tra gli uomini di Regione Lombardia che potrebbero rimuovere Ibra dal ruolo di testimonial per la lotta al Covid, il programma “Zona Bianca” in onda su Rete 4 nella serata di mercoledì ha mandato in onda un video esclusivo che mostra Ibrahimovic all'uscita del locale, rispondere così alle domande del cronista armato di telecamera nascosta.

Non ero a pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa? Di cosa parli? Cosa vuoi, fare foto? Nessuno ha mangiato".

L’entourage dello svedese in questi giorni hanno sempre parlato di un incontro di lavoro durato circa un’oretta e sempre smentito l’ipotesi del pranzo in contraddizione con le norme previste dall’ultimo Dpcm. Una tesi che trapela anche dalle parole del 39enne bomber milanista. Più stizzito e meno conciliante invece il parere del titolare del ristorante che ha puntualizzato: “Non ha mangiato qui, è venuto a trovarci, è un amico. Noi ci facciamo i c...i nostri, voi fatevi gli affari vostri”.

