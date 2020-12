"Zlatan Ibrahimovic sarà ospite in tutte e cinque le serate di Sanremo 2021, dal 2 al 6 marzo, senza saltare nessuna partita del Milan nel campionato di Serie A". Lo ha annunciato il presentatore del "Festival" Amadeus, ma come la mettiamo con la partita contro l'Udinese, in programma per mercoledì 3 marzo alle ore 20:45 a San Siro? Il caso è aperto...