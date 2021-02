Ibra-Sanremo, siamo (quasi) alla resa dei conti. Dal 2 al 6 marzo si terrà il 71esimo Festival della Canzone italiana e come da accordi siglati in estate, il giocatore del Milan dovrà presenziare per le cinque serate in programma (per un cachet di circa 250.000 euro complessivi). Un ingaggio firmato quando lo svedese non aveva ancora rinnovato con la società rossonera e a questo punto irrinunciabile. Club e squadra sono usciti con le osse rotte dal derby contro l'Inter e il ritmo è decisamente rallentato dopo un avvio di stagione favoloso. Così, in vista delle prossime sfide di campionato si pensa a come organizzare al meglio la presenza del classe '81 di Malmoe in quel di Sanremo.

Un incontro tra Zlatan, Pioli e Maldini per decidere il da farsi si è già tenuto nella giornata di lunedì, ma non è stata presa ancora nessuna decisione ufficiale, che arriverà solo dopo lo scontro con la Roma di domenica sera all'Olimpico. Sul piatto ci sono varie ipotesi. La possibilità, ad esempio, che Ibrahimovic si sposti tra Milanello e la Riviera in elicottero per riuscire comunque ad allenarsi con i compagni, fattore fondamentale in un momento così delicato e in un contesto in cui lui è il leader indiscusso. Va detto che anche un pendolarismo del genere, fatto tutti i giorni, non sarebbe l'ideale. Lo svedese potrebbe anche portarsi un preparatore al seguito e rimanere ad allenarsi un paio di giorni in Liguria. Di sicuro mercoledì 3 marzo la sua partecipazione al Festival sarà tramite collegamento video: quel giorno il Milan sfida l'Udinese alle 20.45 nel turno infrasettimanale. Come pare certo che dopo aver presenziato ala finale di sabato, Zlatan raggiunga di notte il ritiro del Milan, che affronterà domenica pomeriggio il Verona.

Ibra è stato il trascinatore del Milan, che ha raggiunto un livello e una classifica che probabilmente va al di là delle previsioni della vigilia del campionato. Ma in questo ultimo periodo anche lui ha rallentato, soprattutto a livello realizzativo. Di certo i tifosi rossoneri, che sognano sempre in grande, non saranno contenti di questo intoppo musicale, in qualsiasi modo verrà gestito.

