Nonostante le strade di Mauro Icardi e l’Inter si fossero separate da ormai un anno e mezzo, i tifosi nerazzurri non perdono occasione per far riaffiorare vecchie ruggini derivanti dagli ultimi mesi dell’argentino da separato in casa. Questa volta a muovere la polemica sarebbe stato il nuovo logo del rosarino presentato su Instagram che vede le proprie iniziali intrecciate, la "M" e la "I". Il simbolo, però, richiama quello che dovrebbe essere il nuovo stemma della sua ex squadra: da pochi giorni è emersa l’indiscrezione del cambio di nome in “Inter Milano”, a partire dal 9 marzo, giorno del 113° compleanno del club. Ovviamente in questione ci sono le stesse lettere e uno stile nel logo molto simile a quello scelto da Icardi.