Come allenatore scelgo Roberto Mancini: ha riavvicinato la nazione alla Nazionale, missione che, a porte chiuse e sulle ceneri del 2018, proprio facile non era. Oggi dici Azzurro e canticchi Adriano Celentano, non sbadigli più. E dopo il ct, Maurizio Sarri, già riposto fra gli scaffali come tutti i libri che parlano dei rivoluzionari scesi a patti con il potere, e dal potere licenziati. Eppure aveva vinto il nono scudetto consecutivo della Juventus.