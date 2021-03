Sfida divertente e ricca di gol all'Ezio Scida di Crotone, con i padroni di casa che si portano avanti con un calcio di rigore di Simy al 28' ma vengono ripresi al 45' dalla prima rete in maglia granata di Rolando Mandragora. Nel secondo tempo gli ospiti crescono e riescono a trovare il gol del 2-1 con il solito Simy al 54', allungando con il gran sinistro di Reca all'81'. Inutile l'eurogol di Sanabria all'85', con il Torino che nel finale è sfortunato e colpisce anche una traversa, prima del gol nel recupero di Ounas che chiude definitivamente la sfida. Con questa vittoria il Crotone sale a quota 15, con il Toro che resta inchiodato a 20 punti, in terzultima posizione.

Nwankwo Simy esulta dopo il 9° gol stagionale, Crotone-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

TABELLINO

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy (dal 75' Di Carmine). ALL.: Cosmi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda (dal 66' Sanabria), Lukic (dal 76' Goyak), Mandragora, Rincon, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza (dal 66' Verdi). ALL.: Nicola.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

GOL: Simy (C), Mandragora (T), Simy (C), Reca (C), Sanabria (T), Ounas (C)

ASSIST: Ansaldi (T), Ounas (C)

NOTE - AMMONITI: Petriccione (C), Cordaz (C), Zanellato (C), Ounas (C). ESPULSI: Rincon (T)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

27' RIGORE PER IL CROTONE! Tocco di mano di Ansaldi su un cross dalla destra di Molina. Forse c'era una spinta ai danni dell'argentino.

28' SIMY! CROTONE AVANTI! Rigore perfetto del nigeriano che spiazza Sirigu con freddezza.

Rolando Mandragora - Crotone-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

45' GOOOOLLL, MANDRAGORA, 1-1! Cross dalla destra di Lyanco, sponda di Ansaldi e rete da due passi dell'italiano, che può appoggiare facilmente con il piattone. Tutto di nuovo in parità.

54' BONAZZOLI, INCROCIO PIENO! Conclusione splendida di prima intenzione dell'attaccante italiano che calcia un bolide da fuori area e trova l'incrocio.

55' SIMY, 2-1, DI NUOVO IL CROTONE AVANTI! Palo di Petriccione con una conclusione da fuori, parata di Sirigu che ribatte in area e destro da due passi del nigeriano, che fredda il toro con il piattone.

68' PALO DI MAGALLAN! Colpo di testa del centrale di casa su corner di Messias che si stampa sul palo interno, con Simy che manca il tap-in della tripletta da pochi passi.

81' RECAAAA, LA CHIUDE IL CROTONE! Recupero sulla trequarti, triangolo con Ounas e sinistro violento da fuori area che termina beffardemente alle spalle di Sirigu. Match praticamente chiuso.

85' SANABRIAAAAA, GOL PAZZESCO, 3-2! La punta riceve palla sulla sinistra, si accentra e lascia partire un sinistro a giro clamoroso sul quale Cordaz non può veramente nulla. Gol pazzesco e gara riaperta!

87' TRAVERSA DI GOYAK! Destro a giro dell'esterno da fuori area sul quale Cordaz si allunga e riesce a deviare sulla traversa.

Reca - Crotone-Torino Credit Foto Getty Images

90' ESPULSO RINCON! Rissa in campo tra Rincon e Ounas, con l'arbitro che ammonisce i due più Mandragora, con il venezuelano che, già ammonito, finisce sotto la doccia.

90+3' OUNAAAAAAS, LA CHIUDE LUI! Guizzo dell'algerino sulla destra che si infila in area e lascia partire un mancino morbido che bacia il palo e si insacca, chiudendo il match.

IL MIGLIORE

Nwankwo Simy, Crotone-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

SIMY NWANKWO, 7.5: Una doppietta da bomber vero. Realizza con freddezza il calcio di rigore ed è bravo a ribadire in rete il gol che decide il match. Giocatore indispensabile per questo Crotone.

IL PEGGIORE

Simone ZAZA: Impalpabile in fase offensiva, dove non riesce mai a creare pericoli a Cordaz e distratto nella gestione del pallone, con un paio di palle perse a centrocampo sanguinose. Decisamente bocciato.

IL MOMENTO SOCIAL

