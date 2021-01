Match entusiasmante e divertente quello del Ferraris, con il Genoa di Ballardini che continua il proprio momento positivo e sconfigge il Cagliari di Di Francesco, vicino all'esonero dopo il sesto k.o. consecutivo. A decidere la gara è un gol di Mattia Destro al decimo minuto, con il Cagliari che ha avuto svariate occasioni di pareggiare l'incontro ma che si è sempre imbattuto in un Perin in serata di grazia, fenomenale a salvare su Simeone e Joao Pedro nel primo tempo. Tre punti d'oro per il Grifone che si allontana dalla zona salvezza, mentre per il Cagliari l'incubo continua.