Calcio

Il meglio di Max Allegri alla Juventus in 100 secondi: fra ippica, corto muso e scienziati

JUVENTUS - A due anni dalla separazione Max Allegri torna alla Juve: il tecnico livornese non è stato solamente l'allenatore capace di vincere 5 scudetti e 11 trofei in 5 anni alla Juventus ma anche un dispensatore di battute e frasi ad effetto: ecco alcune delle massime in conferenza stampa che hanno strappato una risata a giornalisti ed appassionati.

00:01:42, un' ora fa