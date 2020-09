In casa Napoli è allerta. La formazione di Gennaro Gattuso ha appena affrontato il Genoa in campionato , squadra che ha riscontrato 14 contagiati complessivi (tra giocatori e membri dello staff) al Covid nelle ultime ore. Si teme un rinvio di Juventus-Napoli, ma arriva una prima piccola buona notizia. È infatti guarito il presidente Aurelio De Laurentiis che era risultato positivo il 10 settembre scorso, il giorno dopo l'Assemblea di Lega Serie A.

Codacons, esposto contro De Laurentiis per epidemia dolosa

De Laurentiis aveva lasciato Capri per recarsi a Roma per le cure presso la struttura “Gemelli Casa” e una ventina di giorni dopo è guarito, potendo lasciare l'isolamento dopo due tamponi negativi consecutivi. Dopo il patron degli azzurri, ora dita incrociate per i giocatori che si sono sottoposti proprio oggi martedì 29 settembre a tamponi di Napoli-Genoa.