Voto 10...a Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, dominatori del campionato

Anni 39 il primo, gol e assist a Udine, capocannoniere con sette gol in sole quattro presenze. Anni 35 il secondo, doppietta subentrando dalla panchina a Cesena contro lo Spezia, cinque reti in sole tre apparizioni in questa Serie A. Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, i signori del campionato, due “ragazzini” guariti dal Covid che continuano ad essere decisivi per le sorti di Milan e Juventus e che si confermano di una categoria superiore, quella che appartiene a pochi eletti nella storia di questo sport. Cambiano i giocatori, cambiano le squadre, cambiano le regole, ma loro rimangono sempre lí, al vertice, “affamati” di vittorie e di trofei. Che bel duello a distanza.

Serie A Rizzoli: "Il rigore su Perisic andava rivisto al VAR e fischiato" 12 ORE FA

Marcatori over 30 anno solare top 5 campionati Europei: CR7 al top, Ibra 4°

Gol Media RONALDO 26 1 ogni 73' LEWANDOWSKI 25 1 ogni 65' CAPUTO 18 1 ogni 120' IBRA 17 1 ogni 101' MESSI 13 1 ogni 180'

Voto 9...al Sassuolo di Roberto De Zerbi

Più che una prova di maturità, quasi un esame di laurea. Superato con lode. Il Sassuolo di De Zerbi vince a Napoli, senza i suoi tre migliori giocatori (Caputo, Berardi e Djuricic) e si conferma mina vagante del torneo in corso. Miglior partenza di sempre per gli emiliani (14 punti e secondo posto), ormai collaudati e orchestrati a perfezione da chi in panchina sta sorprendendo tutti. Etichettato forse in maniera troppo veloce come “hipster” del gioco, De Zerbi sta invece palesando una praticità inedita e apprezzabile. Squadra forte, con giocatori forti e ben allenata.

Voto 8...alla Roma, matura e sicura

2-0 secco alla Fiorentina. Dominando, con maturità e consapevolezza. La Roma di Fonseca continua nel suo bel percorso e, dopo aver fermato Milan e Juventus, ottiene un’altra vittoria agevole. Senza la lista errata di Verona sarebbero 14 partite di fila in Serie A senza perdere (e in questa striscia 10 successi). Non male per una formazione non considerata inizialmente da vertice. Invece Smalling ha sistemato la difesa a tre e la coppia Mkhitaryan-Pedro si sta dimostrando un supporto degno per Dzeko. La panchina è un po’ corta per ora, ma gennaio non è così distante. E se i risultati continueranno ad arrivare, sia mai che la nuova presidenza regali qualcosina di inatteso ai tifosi giallorossi...

Voto 7...alla Lazio, che usa il cuore e vince nel recupero

Da 3-2 a 3-4 in pieno recupero. La Lazio old style vince a Torino, pur in emergenza, senza Luis Alberto e Lazzari e con diversi giocatori senza allenamenti nelle gambe. Eppure il rigore di Immobile e il guizzo dell’eterno “quando gioco segno tardi” Caicedo hanno permesso alla squadra di Inzaghi di raccogliere tre punti importantissimi in una trasferta molto delicata e piazzata tra due sfide di Champions. Lo spirito della formazione capitolina resta encomiabile.

Voto 6...all’Atalanta, che reagisce e resta in scia

Vittoria a Crotone, senza faticare, ma senza impressionare. Un’Atalanta dormiente e al risparmio, che bada al solo e prova a gestirsi tra i tanti impegni europei (in settimana il super confronto con il Liverpool). Gasperini è soddisfatto, perché era importante vincere, perché Muriel risulta sempre utile e perché a volte va bene anche così, senza bollicine e champagne. Il classico 6 di chi si presenta un’interrogazione senza aver studiato ma se la cava con la scaltrezza di chi ne sa.

Voto 5...all’Inter, che non sembra una squadra di Conte

“Ghe Sem…ma minga trop!” direbbe l’indimenticato avvocato Peppino Prisco. L’Inter perde altri punti per strada e riacciuffa solo nel finale il Parma, guidato dallo stantuffo Gervinho. Le recriminazioni per il mancato rigore (solare) su Perisic non giustificano la prestazione dei nerazzurri, anche poco cinici, convinti, determinati nell’ottenere la vittoria. L’Inter non sembra nemmeno una squadra di Conte, alcuni giocatori (Eriksen su tutti) paiono fuori contesto, la fase difensiva è lasciata a sè stessa. Da una squadra forte, che punta al titolo, che ha tanti mezzi e l’allenatore più pagato d’Italia in panchina, è lecito aspettarsi ben altro. E non può pensare a risolvere sempre tutto Lukaku, che nei prossimi mesi per ovvie ragioni dovrà anche prendersi qualche pausa come accaduto sabato.

Conte: "Ci manca la cattiveria sotto porta"

Voto 4...al Napoli, che crolla in casa

Dopo l’AZ, il Sassuolo. Secondo ko al San Paolo per il Napoli di Gattuso, che espone la sua vulnerabilità all’organizzata squadra neroverde e inciampa un’altra volta in un ko fastidioso. Gli azzurri hanno creato e sprecato, ma si sono fatti colpire in modo troppo semplice. Urge una reazione immediata, anche perchè i ragazzi di Gattuso avrebbero potuto approfittare delle condizioni in cui gli emiliani sono arrivati a Napoli (cioè senza i loro migliori giocatori). Punto e capo.

Gattuso: "Sean Connery? Non voleva che lasciassi i Rangers"

Voto 3...al modo di utilizzare la VAR, ancora incomprensibile

Le polemiche sono già troppe. Non aggiungiamo benzina al fuoco, ma chiediamo quantomeno chiarezza e uniformità. Il VAR è uno strumento utile se usato in modo sensato. Chi riguarda le azioni in sala deve essere libero di richiamare l’arbitro a controllare un determinato episodio. Il confine del “chiaro ed evidente errore” pare non esaustivo e ancor meno efficace. Finchè siamo in tempo, si cambi strada (e strategia). Grazie.

Voto 2...alle difese di Spezia e Crotone, troppo insicure per la Serie A

Quattro gol dalla Juventus, due (che potevano essere quattro) dall’Atalanta. 17 reti incassate dai calabresi, 15 dai liguri. Il salto di categoria pesa e, oltre ad interpreti modesti, anche la filosofia di Stroppa e Italiano pare non aiutare. In Serie A (ma nel calcio in generale) si vince anche difendendo e ormai sembrano esserselo dimenticato tutti. Se per lo Spezia (vista la maggior qualità da centrocampo in su) l’idea di segnare un gol in più dell’avversario può anche essere tollerata, non si può certo dire altrettanto per il Crotone, che non ha mezzi per andare a bersaglio con continuità. Malino, entrambe.

Voto 1...a Iachini, che lascia in panchina tre punte per schierare Callejon fuori ruolo

Panchina che scricchiola. Terza sconfitta in sei giornate per la Fiorentina, annientata dalla Roma all’Olimpico e in grado di tirare verso la porta di Mirante solo una volta in 90 minuti. La squadra viola avrebbe gli uomini ideali per giocare con la difesa a quattro, tre centrocampisti e tre attaccanti, ma l’allenatore dei gigliati insiste con questo poco convincente 3-5-2 in cui tanti elementi, a partire dai nuovi acquisti Callejon e Amrabat, sembrano fuori ruolo. In aggiunta, nessuna delle tre giovani punte Kouamé, Vlahovic e Cutrone sta giocando con continuità. Tutti in bilico, nessuno in fiducia. Un modo discutibile di gestire una situazione complicata. O si cambia o a cambiare sarà Commisso.

Voto 0...al Torino, che va ben oltre il suicidio sportivo

Siamo tra psicodramma e tragedia. Il Torino si ritrova sul fondo della classifica, a quota un punto in cinque gare giocate con 15 reti subite (tre di media a match). E il paradosso è che nel match contro la Lazio prima ha perso per infortunio il suo miglior giocatore (Belotti), poi si è visto sopraffare nel recupero da una avversaria incerottata, che al minuto 94 stava perdendo 3-2 in trasferta. Marco Giampaolo si gioca tutto tra Genoa (recupero di mercoledì) e Crotone (domenica pre sosta). Se il Torino fallisce ancora, il primo a pagare sarà inevitabimente lui.

Giampaolo: "Siamo deboli di testa, zero giustificazioni"