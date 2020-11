Voto 10...a Henrikh Mkhitaryan, asso e trascinatore della Roma

Manca Dzeko? Tranquilli, ci penso io. Il trequartista armeno si prende la scena al Ferraris e realizza una splendida tripletta che consente alla Roma di battere il Genoa e di portarsi in terza posizione, alla pari del Napoli (voto 7 agli azzurri, vittoriosi a Bologna). La squadra di Fonseca è una delle più belle sorprese in questo inizio di stagione e conferma i progressi visti nell'ultimo periodo. L'esperienza dei tre davanti, poi, può fare la differenza nei momenti cruciali del campionato. La Roma c'è e, grazie alla sosta, potrà recuperare anche il suo centravanti bosniaco.

Voto 9...alla personalità dello Spezia

0-3 in uno scontro diretto in trasferta. Gol di Pobega e doppietta di Nzola, due che nella scorsa stagione segnavano e gioivano in Serie B. La filosofia offensiva di Italiano dá i suoi frutti. Lo Spezia gioca sfrontato, non ha paura di nessun avversario e crea in ogni partita diverse occasioni da gol. Una squadra giovane e con tanta voglia di mettersi in mostra. Per adesso otto punti in sette giornate, una media da tranquilla salvezza.

L'esultanza di Nzola dello Spezia Credit Foto Getty Images

Voto 8...a Felipe Caicedo, uomo provvidenza

A partire dalla scorsa stagione, Felipe Caicedo è il giocatore che ha segnato più gol (cinque) a partire dal minuto 90 in Serie A. L'uomo della provvidenza, il "nuovo Cesarini". L'ecuadoregno mette la firma nel pareggio della sua Lazio contro la Juventus e si prende l'ennesima copertina. Dopo la rete in Champions contro lo Zenit, un'altra zampata decisiva. Inzaghi non lo ha mai considerato una riserva, visto che lo inserisce in ogni partita. E lui ripaga sempre alla grande. Un'arma fondamentale per i biancocelesti e per le loro velleità anche in questo campionato.

Voto 7...al Verona degli italiani Zaccagni e Silvestri

Un plauso alla continuità. Nel senso che l'Hellas ha sí cambiato tanti giocatori rispetto allo scorso campionato, ma sta continuando nella stessa direzione. Squadra forte, tosta e organizzata quella di Juric, che ha già messo in difficoltà Juventus, Roma e Milan. E nel gruppo veronese meritano la citazione due giocatori in particolare: il portiere Silvestri, spesso determinante e già contattato da Mancini, e Mattia Zaccagni, fresco di chiamata in azzurro dopo la grande prestazione di San Siro.

Una delle parate di Silvestri, protagonista nel 2-2 del Verona contro il Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 6...all'Udinese, che disinnesca il Sassuolo

0-0 al Mapei Stadium, senza soffrire e senza concedere particolari occasioni ai neroverdi. L'Udinese, che occupa una posizione di classifica preoccupante (penultima), può sorridere dopo la solida prova di venerdì sera. Disinnescare una squadra che nelle prime sei giornate aveva realizzato 18 gol non è impresa di poco conto. Un punto che può dare fiducia.

Voto 5...all'inizio di campionato di Juventus e Inter

Le due grandi favorite per la lotta Scudetto continuano nel loro avvio a singhiozzo. Un pari per la Juventus a Roma contro la Lazio, lo stesso risultato dell'Inter a Bergamo. Entrambe con andamenti simili: gara in controllo, gol, vantaggio, occasioni sprecate per chiudere la partita e beffa finale. Quinta con 13 punti la Juve, settima con 12 l'Inter: una marcia non certo irresistibile. La sosta arriva nel momento giusto per entrambe, che inevitabilmente da metà novembre in poi dovranno cambiare ritmo se vogliono rispettare le attese e le premesse.

Voto 4...al Genoa, squadra in evidente difficoltà

Sconfitta nel recupero contro il Torino mercoledì, ko interno con la Roma la domenica. Cinque punti in classifica e ultima vittoria datata 20 settembre contro il Crotone. Il Genoa traballa e, nonostante abbia recuperato tanti titolari, non riesce ad ingranare. Squadra modesta, che ha limiti sia nella rosa che nell'adattamento aii nuovi schemi di mister Maran. Dopo la sosta c'è subito una sfida determinante contro l'Udinese. Sarebbe il caso di non farsi trovare impreparati.

Voto 3...al Torino, che non riesce a segnare al Crotone

L'illusorio successo al Ferraris nel recupero non ha cambiato le cose. Il Torino pareggia in casa contro il Crotone, ridotto anche in 10 uomini per l'espulsone di Luperto, e non si scrolla di dosso i fantasmi di questo grigio inizio di campionato. Una formazione lenta e prevedibile, troppo legata alle giocate di Belotti e disorientata dalla gestione Giampaolo.Dopo la sosta Inter a San Siro, Sampdoria e derby. Con tre sconfitte la situazione di classifica potrebbe diventare allarmante.

Andrea Belotti, Federico Magallan, Torino-Crotone, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 2...a una Fiorentina troppo rinunciataria

Atteggiamento incomprensibile della Viola di Iachini. Anziché una reazione furente a critiche e sconfitte, una gara atta a non prenderle. Lo 0-0 del Tardini serve a poco e manifesta i problemi di una squadra che non ha ancora una chiara identità tattica e che non è del tutto convinta dei metodi del suo allenatore. La Fiorentina resta un ibrido poco esaltante. Vedremo dopo la sosta, magari con il recupero di Callejon, se cambierà qualcosa.

Voto 1...al Benevento, che si è piantato

Quarta sconfitta di fila e peggior difesa del campionato con ben 20 gol subiti. Il Benevento di Inzaghi, dopo il buon avvio, si è impantanato e non riesce più a ritrovarsi. Il ko interno contro lo Spezia pesa anche e soprattutto per la modalità con cui è arrivato. Quasi un'ammissione di inferiorità contro una diretta rivale per la salvezza. Urgono rimedi, altrimenti sono guai.

Voto 0...alla gestione dei casi Immobile, Leiva e Strakosha

Positivo, negativo, contagioso, tamponi, UEFA, Avellino, ASL, laboratorio. Parole che hanno intasato le notizie dell'ultima settimana della Lazio, che ha gestito, anche a livello di comunicazione, in modo pessimo la vicenda. Alla fine Immobile, Leiva e Strakosha non hanno giocato, evitando di scatenare ulteriori polemiche. È necessario però fare chiarezza, perché in un momento delicato come questo le regole comuni devono essere obbligatoriamente rispettate e condivise. In caso contrario, entriamo nel caos.

