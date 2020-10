Juventus in emergenza e con gli uomini contati in difesa in vista della super sfida di Champions League contro il Barcellona in programma mercoledì sera alle 21 all'Allianz Stadium. A preoccupare Andrea Pirlo, reduce dal poco brillante 1-1 casalingo contro il Verona, sono le condizioni di Leonardo Bonucci: il difensore, costretto a uscire nel corso della ripresa del match contro l'Hellas, si sottoporrà a esami di accertamento nelle prossime ore che dovranno stabilire l'entità dell'infortunio muscolare.