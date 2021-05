Nessun interessamento al legamento crociato del ginocchio, solo problemi legati alla cartilagine e risolvibili in tre settimane. Questo, come riporta Sky, il responso del consulto medico al quale si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic con il dottor Musahl, lo stesso che qualche anno fa lo aveva operato a Pittsburgh. L'incontro si è tenuto a Milanello. L'attaccante del Milan, che si era infortunato domenica scorsa durante il secondo tempo della sfida vinta 3-0 dai rossoneri contro la Juventus all'Allianz Stadium , dovrà stare fermo per 3 settimane nel corso delle quali seguirà una terapia conservativa.