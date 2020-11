La pausa delle Nazionali non porta certo fortuna all’Inter che deve fare i conti con una positività al Coronavirus di un suo tesserato. Dopo Marcelo Brozovic, risultato positivo al tampone qualche giorno fa nel ritiro della Croazia , i nerazzurri perdono per lo stesso motivo un altro elemento della rosa: Aleksandar Kolarov , che come confermato dal comunicato dell'Inter è stato trovato positivo in un test effettuato nella giornata di lunedì, al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.

Si tratta dell’ennesima tegola per l’Inter una delle società più sfortunate visto che da metà settembre ad oggi è stata una di quelle che ha avuto più contagi da Covid e nell’ultimo mese e mezzo ha visto entrare in quaratena e poi rientrare in campo ben 10 elementi: Bastoni, Nainggolan, Young, Hakimi, Gagliardini, Radu, Skriniar, Padelli, Brozovic e appunto Kolarov. Verosimilmente sia il centrocampista croato che il difensore serbo non saranno a disposizione di Antonio Conte nell'impegno di domenica contro il Torino di Giampaolo e sono ovviamente in dubbio anche per il delicatissimo impegno di Champions League contro il Real Madrid.