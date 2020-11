"Un salary cup anche per il campionato italiano? Si tratta di un tema di assoluta importanza e priorità. Il problema nasce prima della pandemia, è giusto fare un po' di autocritica, ma il tema è diventato insostenibile per il club. Oggi l'incidenza del costo dei salari sul fatturato dei club sfiora 80%, con questi dati non c'è industry che possa reggere a lungo se non si mette mano ad una riforma".

"Si può parlare di un salary cap come quello della Liga, può essere un esempio. E' essenziale affrontare il tema il più rapidamente possibile per garantire la continuità del sistema stesso. Il tema è stato sollevato dal presidente federale attraverso una lettera inviata agli organi europei, ha creato un dibattito che è sui tavoli di tutte le istituzioni. I club non possono essere lasciati da soli, deve essere affrontato in maniera omogenea a livello nazionale ed europeo. Deve essere garantita la competitività dei club. L'importante è creare un sistema flessibile per mettere mani all'incidenza del costo del lavoro sui fatturati. E' una crisi che i club stanno fronteggiando con tutte le risorse che hanno. E' fondamentale che questo tema venga affrontato da tutte le componenti che si devono sedere ad un tavolo per trovare una soluzione, senza la quale difficilmente si potrà affrontare il futuro dei club in maniera serena".