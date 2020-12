Calcio

Inter, Antonio Conte: "Qualsiasi cosa faccio o dico è vista in modo negativo"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Napoli parla della negatività dell'ambiente e risponde così a chi gli chiede se non si pente per alcune dichiarazioni contro la società che potrebbero aver creato negatività all'ambiente: "Prima ero sereno in conferenza, sono stato incolpato di non essere più io e di aver mollato. Ora mi dite l'opposto...".

