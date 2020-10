Si è chiuso con un rosso intorno ai 100 milioni di euro il bilancio dell'Inter per la stagione 2019-20, per il quale è arrivato il via libera del Consiglio di amministrazione del club nerazzurro presieduto da Steven Zhang. I conti dovranno ora passare dall'approvazione della prossima assemblea, fissata per il 27 novembre. Sull'andamento finanziario del club ha ovviamente avuto un peso rilevante la pandemia di Covid-19 che ha generato un crollo dei ricavi.