Inter-Atalanta, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza di Milano lunedí 8 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Conte capolista affronta quella di Gasperini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Kovalenko, Lammers, Sutalo

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A (4N, 1P), dal 2018 in avanti solamente contro la Roma non ha ottenuto alcun successo in campionato (6N).

Dopo due sconfitte interne consecutive contro l’Atalanta in Serie A, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare contro i bergamaschi al Meazza in campionato: quattro vittorie seguite da due pareggi.

Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate in Serie A - in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09).

L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe in Serie A, non fa meglio da maggio 2011, quando raggiunse quota 13.

I 49 punti ottenuti dall’Atalanta dopo le prime 25 partite di questa Serie A rappresentano un record per la formazione bergamasca a questo punto della stagione nel massimo campionato – dopo 26 gare ha ottenuto 51 punti nel 2016/17 e nel 2019/20.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre trasferte di Serie A, solo due volte ha fatto meglio fuori casa nel massimo campionato: nel 1997 e nel 2016 (quattro in entrambi i casi).

L’Atalanta ha segnato almeno tre gol in 12 partite: nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione (12 anche PSG e Bayern Monaco).

Sono 13 i giocatori dell’Atalanta che hanno sia segnato almeno un gol che fornito almeno un assist nella Serie A in corso, record nei maggiori cinque campionati europei 2020/21.

Otto assist per Romelu Lukaku dell’Inter in questa Serie A: record per lui in una singola stagione nei top-5 campionati europei.

Luis Muriel ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A, nessuno però in tre sfide con la maglia dell’Atalanta - dall'inizio del 2021 solo Romelu Lukaku dell’Inter (13: sette gol e sei assist) ha preso parte a più reti del colombiano in Serie A (12: otto gol e quattro passaggi vincenti).

