Il 2021 è stato finora (sportivamente parlando) un anno memorabile per la famiglia Zhang e il gruppo Suning che è diventato il primo gruppo straniero ad aver vinto uno scudetto ma economicamente parlando sta continuando ad essere avaro di soddisfazioni e ricco di tribolamenti.

Come riporta l'organo di informazione asiatico Titan Sports Plus, il titolo Suning.com è stato bloccato dalla borsa di Shenzen: le negoziazioni riguardanti l'azienda del gruppo, che detiene la maggioranza delle azioni del club nerazzurro, sono bloccate in virtù di un crollo avvenuto nella giornata di martedì, dopo il congelamento del 5,8% del capitale in mano a Zhang Jindong.

Un’altra notizia che conferma il momento difficile del colosso cinese, che nelle scorse settimane, ha accettato un prestito di 275 milioni di € (da saldare in tre anni) dal fondo statunitense Oaktree che ha ottenuto in pegno le azioni dell'Inter in mano agli Zhang.

