L'ATS ha liberato i Nazionali dell'Inter mentre i giocatori stranieri che sono stati chiamati dai loro ct li hanno già raggiunti . I tre italiani convocati da Mancini, invece, sono ancora a Milano. Ma era atteso ed è arrivato, come riferiscono a Sky Sport, l'ok dell'ATS per la partenza di Barella, Bastoni e Sensi. I tre si sono sottoposti ad altri tamponi nella mattina di martedì (come tutto il resto della squadra). Se i test fossero negativi i tre potranno raggiungere la Nazionale italiana mercoledì a Parma. I calciatori azzurri si sono allenati in mattinata alla Pinetina insieme agli altri compagni e si alleneranno con i compagni anche nel pomeriggio. Con loro anche Lele Oriali. Anche il dirigente deve spostarsi per raggiungere la Nazionale italiana e anche per lui varrà l'iter dei tre calciatori.