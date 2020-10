Dopo 9 giorni di isolamento Bastoni è il primo nerazzurro a mettersi alle spalle il Coronavirus. Purtroppo, però, non potrà essere convocato per il derby di sabato pomeriggio contro il Milan: non ci sono, infatti, i tempi tecnici per completare l’iter medico-sanitario previsto dal protocollo e far scendere in campo l’ex Atalanta e Parma a San Siro. L'obiettivo diventa la partita di Champions contro il Borussia Moenchengladbac di mercoledì prossimo.