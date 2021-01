Secondo il quotidiano La Repubblica , l'interesse di BC Partners nei confronti dell'Inter è talmente elevato che il fondo sta cercando di dimezzare i tempi della due diligence (verifica dei dati del bilancio di una società) da 4 mesi a 60 giorni. Unico problema, come sottolinea Franco Vanni, è la complicazione dell'indagine relativamente ai 2 bond da 375 milioni quotati a Vienna e Lussemburgo: High Yield Bond su cui avere informazioni non è immediato.

Entro il 16 febbraio, l'Inter dovrà pagare gli stipendi arretrati di luglio e agosto per non incappare in penalizzazioni, ma da quel punto di vista le rassicurazioni sono elevate: la società lo farà in tempi utili.