Inter-Bologna, match della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena a San Siro, si è concluso col punteggio di 3-1. Gara arbitrata da Valeri. Di seguito le pagelle dell'incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Non deve compiere interventi particolarmente complicati, ma quando viene chiamato in causa è attento.

Milan SKRINIAR 6,5 – Lo slovacco sta tornando al centro del progetto: tre indizi fanno una prova. Dopo le ottime prestazioni con Sassuolo e Borussia arriva un'altra dimostrazione della sua ritrovata centralità nella difesa nerazzurra.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Comanda con la solita autorevolezza: soprattutto in anticipo è impeccabile.

Alessandro BASTONI 6,5 – Ancora una volta senza sbavature. Si presenta alla partita con un aggancio volante in copertura, per il resto è sempre pulito e preciso. (Dall’83’ Danilo D’AMBROSIO S.V.)

Achraf HAKIMI 7,5 – La sua doppietta trascina l'Inter e dimostra che l'ex Real Madrid può diventare una pedina devastante. Una sola sbavatura, con una palla persa nel primo tempo, e tante ottime giocate anche in chiusura. Oltre, ovviamente, alle due reti pesantissime. (Dal 71’ Matteo DARMIAN 6 - Entra e tiene la posizione per proteggere il risultato).

Arturo VIDAL 6 – Morde come al solito ed è preziosissimo per gli equilibri, anche se è troppo impreciso negli ultimi metri. (Dal 71’ Nicolò BARELLA 6 - Solita energia, tenerlo in panchina è un lusso).

Marcelo BROZOVIC 7 – Il migliore in campo dopo Hakimi. Il centrocampo nerazzurro si dimostra ancora Brozovic-dipendente: dal rientro del croato, l'Inter gira meglio. La palla per il gol del 2-0 di Hakimi è una chicca.

Roberto GAGLIARDINI 6 – Il gol dell'1-0 parte da una bella imbucata per Perisic, per il resto è il solito elemento equilibratore che ogni tanto pecca di qualità in impostazione.

Ivan PERISIC 6,5 – Bella palla per il vantaggio di Lukaku e diverse iniziative interessanti, oltre a un apprezzabile sacrificio in fase di non possesso.

Romelu LUKAKU 6,5 – Segna sempre: il suo sinistro sblocca il match. In un paio di occasioni può arrivare la doppietta, ma nel primo tempo si fa murare da Skorupski in contropiede e nella ripresa non riesce a evitare l’uscita del portiere avversario. (Dal 71’ Lautaro MARTINEZ 6 - Entra bene in partita e si rende pericoloso).

Alexis SANCHEZ 6,5 – Altra prova incoraggiante dopo mesi complicati: il cileno svaria per tutto l'attacco ed è una sorta d regista avanzato. Ogni tanto si incaponisce. (Dal 91' Christian ERIKSEN S.V.)

All. Antonio CONTE 6,5 – L'Inter ha ritrovato il furore dei momenti migliori della passata stagione e la strada sembra in discesa. Una domanda sorge però spontanea: era necessario mettere Eriksen al 91'?

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 – Bravo due volte in uscita su Lukaku, sui gol dell'Inter può poco.

Gary MEDEL 6,5 – Gran partita nei tre dietro schierati da Mihajlovic: interviene sempre puntuale e senza paura di neiente. (Dal 63’ Nicolas DOMINGUEZ 6,5 - Bell'ingresso in campo: regala l'assist a Vignato)

DANILO 5,5 – Comanda come sempre la retroguardia e compie qualche buon intervento, ma non riesce a essere costante.

Takehiro TOMIYASU 5 – In difficoltà. Dietro soffre gli attacchi avversari, ma ci sono anche troppi errori in fase di impostazione.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Spinge poco: si occupa principalmente di contenere Perisic. Non mette in mostra giocate eclatanti, ma fa il suo con esperienza.

Jerdy SCHOUTEN 6 – Buona qualità in mezzo al campo: spesso gioca di prima e guadagna un tempo di gioco. Anche se qualche volta potrebbe essere più incisvo.

Mattias SVANBERG 5,5 – Va a sprazzi, con qualche break interessante ma spesso si perde per strada. Non sembra con la testa bene in partita. (Dal 63' Emanuel VIGNATO 6,5 - Dal suo ingresso in campo trova la porta e ci va vicino in diverse occasioni: ottima prova)

Aaron HICKEY 5,5 – Parte bene in contenimento su Hakimi, ma con l'andare del match soffre tremendamente le sgroppate del marocchino. Cliente scomodissimo: fare di più è complicato. (Dal 63' Omar KHAILOTI 6 - Personalità, buoni strappi. Anche se c'è poca continuità)

Roberto SORIANO 5,5 – Il giocatore più in forma del Bologna stasera non risponde presente. Prova a prendere in mano le redini della manovra, ma non è incisivo.

Musa BARROW 5 – Svaria per tutto il fronte d'attacco, ma non è un fattore. Troppe imprecisioni in impostazione, con palloni persi anche banali. (Dal 79' Simone RABBI S.V.)

Rodrigo PALACIO 6 – Come al solito carica di falli i difensori avversari, costretti alle cattive maniere per provare a rubargli palla. Manca il suo apporto davanti alla porta, ma il Trenza risponde sempre presente. (Dal 79' Edoardo VERGANI S.V.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Il passaggio alla difesa a tre mette un po' in difficoltà i suoi, che comunque hanno un atteggiamento propositivo e coraggioso.

