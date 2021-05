C'è Hakimi che taglia la rete della porta sotto la curva Nord e se ne porta a casa un pezzo per ricordo. C'è Lukaku che si lascia andare a un lungo pianto. E soprattutto ci sono le famiglie dei giocatori in campo, per un barlume di normalità dopo un lungo periodo di buio e sofferenza. Per l'Inter è finalmente arrivato il momento della festa: i nerazzurri dopo, il successo per 5-1 a San Siro nell'ultima partita della stagione contro l'Udinese , hanno alzato al cielo il trofeo dello Scudetto festeggiando così la conquista del 19esimo titolo della loro storia.

Notizia in aggiornamento...

Antonio Conte e Gabriele Oriali con il trofeo dello Scudetto - Inter-Udinese Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Serie A Marotta: "Il futuro di Conte? Faremo gli interessi dell'Inter" 2 ORE FA

Zhang: "La svolta? La vittoria con la Juve all'andata"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang a DAZN: "È un momento speciale per tutto il lavoro fatto in questi cinque anni, da quando abbiamo abbracciato il progetto Inter come Suning. È una gioia che vogliamo condividere con tutti i nostri tifosi nel mondo, è meravigliosa questa sensazione. Fin dal primo allenamento ho parlato con la squadra pensando che avremmo potuto raggiungere qualcosa di grande. Ma il momento decisivo è stata la vittoria contro la Juventus: lì secondo me si è capito il percorso di crescita della squadra".

L'Inter festeggia il 19° Scudetto della sua storia a San Siro dopo Inter-Udinese Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Handanovic: "Su Chiesa la parata della stagione"

Ai microfoni di DAZN ha parlato Samir Handanovic: "C'è grande emozione, gioia, felicità. Questo momento lo abbiamo aspettato tanto, oggi è il giorno in cui siamo premiati. Ce la godiamo, deve essere un punto di partenza. La parata della stagione? Su Chiesa all'andata contro la Juve".

Lautaro Martinez alza il trofeo dello Scudetto avvolto dalla bandiera argentina - Inter-Udinese Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Seguono aggiornamenti...

Inter, la festa dei tifosi nerazzurri fuori da San Siro

Serie A Inter, è l’ora della festa: piegato l’Udinese 5-1 3 ORE FA