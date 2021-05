Lele Oriali è l'uomo di raccordo più importante tra l'Inter che era e quella che è, sia in campo che fuori. Nello Scudetto nerazzurro c'è la sua mano invisibile. Oriali è stato il simbolo dei nerazzurri da giocatore, campione d'Italia 18enne nel 1970-71 e protagonista nel 1979-80, ma ha vinto tanto anche da dirigente. Legato ad Antonio Conte , dopo l'esperienza in Nazionale, il nativo di Como è tornato ad Appiano nell'estate del 2019 per rinverdire i successi ottenuti con Roberto Mancini e José Mourinho . Non è un caso che il binomio, con la benedizione di Marotta, si sia ricomposto in nerazzurro. Oriali ha giocato un ruolo decisivo nell’inserimento nel mondo Inter del tecnico: non che sia servito molto tempo, al mister, ma un paio di coordinate giuste le ha avute. Oriali è il primo riferimento dei calciatori, dei quali raccoglie sfoghi, confidenze, dubbi. Fa da filtro, in fondo gli capitava pure da giocatore: alle orecchie di Conte o a quelle della società arriva solo il risultato finale delle questioni.