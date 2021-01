Il suo forfait last minute poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, aveva fatto tremare lo staff medico nerazzurro ed Antonio Conte ma per fortuna gli esami strumentali a cui si è sottoposto questo pomeriggio Stefano Sensi hanno dato esito confortante. L’ex centrocampista del Sassuolo, che ha saltato il match contro i Viola per un problema al polpaccio proprio a ridosso del fischio d'inizio del match, non ha alcun tipo di lesione muscolare, insomma scongiurato l’incubo dell’ennesimo infortunio serio per Sensi la cui situazione sarà monitorata giorno dopo giorno, fino alla gara con la Juventus. Insomma Sensi potrebbe essere a disposizione di Conte per il Derby d’Italia di domenica sera e sedersi almeno in panchina.