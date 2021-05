E' un Antonio Conte col coltello tra i denti quello che si presenterà al Derby d'Italia, nonostante lo scudetto già cucito sul petto:

Ci sono le partite che valgono tre punti, questo è quello a cui deve pensare il giocatore dell'Inter. E' inevitabile che quando affronti squadre importanti come la Juve e le altre ci sia un tasso di difficoltà molto più elevato; poi i campionati si vincono in 38 partite, quindi ogni vittoria, anche con l'ultima, vale tre punti.

La partita dell'andata, sostanzialmente, ha segnato una svolta per la squadra nerazzurra: "Penso che durante una stagione, quando ci sono determinate partite contro i più forti, queste ti possano indicare il tuo livello. E' stato importante perché vincere con la squadra che vinceva da nove anni in Italia ed aveva un gap importante dall'Inter ha significato molto a livello di autostima. Da questo punto di vista è stata molto importante, poi poteva anche essere un boomerang perché avremmo potuto pensare di essere forti finendo per essere arroganti o presuntuosi. Poteva essere l'inizio della fine, invece siamo stati bravi a capitalizzare quella partita, a darle la giusta importanza proseguendo sulla strada giusta".

Il tecnico dell'Inter non si aspettava una variazione così netta delle forze in campo: "Sinceramente no, avevo pronosticato un campionato molto equilibrato. Infatti lo è stato, a parte l'Inter che ha preso una propria strada ed è andata dritta verso il traguardo. Dietro di noi c'è equilibrio e continuerà fino all'ultima giornata. Noi siamo stati bravi perché abbiamo fatto qualcosa di inaspettato anche per come è stato fatto. C'è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie, staccandosi da un gruppo dove regna l'equilibrio. Merito ai calciatori e a tutta l'Inter per ciò che è stato fatto".

