Dopo il netto successo per 3-0 sul Milan , Antonio Conte è ovviamente l'emblema della soddisfazione: " Bellissima partita, non dimentichiamo che era un derby e quindi c'era il campanilismo poi era derby d'alta classifica, quindi dava maggiori responsabilità - commenta il tecnico dell'Inter ai microfoni di DAZN -. Se è la mia vittoria più bella? Mi auguro che la più bella debba sempre arrivare. Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi, l'accoglienza è stata da brividi e ci ha responsabilizzato mettendoci anche pressione, che però abbiamo trasformato in pressione positiva ".

" A livello psicologico temo le prossime sfide con Genoa e Parma, molto ostiche. Lì dobbiamo dimostrare di avere fatto il salto di qualità per rimanere in alto. Queste partite ci diranno tanto su cosa vogliamo fare da grandi ".

"Penso che il mio compito sia quello di portare tutta la rosa a disposizione a migliorare ed entrare dentro la mia idea. Noi siamo una squadra, abbiamo un'idea ben precisa in fase di possesso e non possesso. La crescita di Christian e di Ivan, ma di tutti i calciatori, mi rende orgoglioso. A volte si esprimono giudizi affrettati: Barella all'Inter ha avuto una crescita esponenziale attecchendo subito, ma altri giocatori hanno bisogno di più tempo arrivando da campionati esteri. Eriksen si è avvicinato a noi, e io non ho preclusioni verso nessuno. Anche Perisic l'anno scorso non aveva voglia di dare questa abnegazione come quinto, quest'anno si è messo a disposizione e contro il Milan ha fatto una partita bella sotto ogni punto di vista. Ha potenzialità incredibili, deve credere più in se stesso. Ma sono contento perché sono tutti dentro il progetto".