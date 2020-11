"L'anno scorso eravamo feroci e dobbiamo ritrovare quella ferocia. Perché siamo all'Inter, non siamo in una squadretta". Antonio Conte era visibilmente teso e deluso (risultato a parte) dopo il successo per 4-2 in rimonta sul Torino. Deluso soprattutto per quello che aveva visto nel primo tempo sul prato di San Siro: una squadra (la sua) impaurita e senza idee, in totale balia di un avversario non certo irresistibile e decisamente inferiore dal punto di vista tecnico. La reazione rabbiosa nella seconda metà della ripresa con i gol a raffica di Sanchez e Lukaku (e il sigillo finale di Lautaro Martinez) è quasi passata in secondo piano. Negli occhi e nella testa di Conte è rimasta la versione horror dell'Inter. Ma siamo sicuri che la ragione di un blackout simile (non il primo in stagione) vada ricercata esclusivamente nell'atteggiamento?

La ferocia rischia di essere un alibi

Qualsiasi allenatore - è evidente - chiede il massimo ai suoi giocatori in termini di applicazione, cattiveria agonistica e concentrazione. Senza eccezioni. È un principio che vale per le squadre che ambiscono ai piani alti della classifica, così come per quelle che lottano per la salvezza. Ma allo stesso tempo è chiaro che, in una squadra come l'Inter costruita per vincere e allenata dal tecnico più pagato della Serie A, la tesi non possa che fare acqua da tutte le parti. D'accordo avere ferocia, d'accordo rendere "il campo in salita per gli avversari" (espressione usata dallo stesso Conte nel post partita di Inter-Torino) ma è altrettanto lecito pretendere di più dal punto di vista della qualità della manovra. Il coltello tra i denti è un concetto riduttivo per una grande squadra.

Nel secondo tempo si è alzato il furore agonistico, si è alzata la voglia di far fatica. Noi dobbiamo scalare i solchi e solo allora potremo parlare di obiettivi importanti da raggiungere [Antonio Conte @Sky Sport]

Conte e gli epurati del centrocampo

È soprattutto in mezzo al campo che Antonio Conte ha i grattacapi più grossi, frutto anche di sue decisioni e prese di posizione. Sensi (l'uomo in più della passata stagione, almeno nella prima parte) è ancora fermo ai box, Nainggolan viene utilizzato col contagocce e non sembra essere proprio al centro del progetto (per usare un eufemismo), così come Vecino è da tempo con le valigie in mano e a gennaio è destinato a cambiare aria. Se a questo scenario aggiungiamo l'enigma Eriksen, per il quale persino Marotta non esclude un addio nel mercato di riparazione, emerge un centrocampo numericamente ridotto e tatticamente monco, ovvero privo di alternative da utilizzare a gara in corso.

Che succede ad Hakimi?

Achraf Hakimi merita un breve ragionamento a parte. L'esterno marocchino, che era stato protagonista di uno splendido avvio di stagione, sembra essersi smarrito. Il suo rendimento nelle ultime gare è risultato decisamente modesto, condizionato anche da qualche svarione clamoroso (vedi Real Madrid-Inter). Compito primario di Conte è riportare il 22enne ex Borussia Dortmund ai suoi livelli migliori, consentendogli di ricevere palla in campo aperto e non addosso come sta accadendo troppo spesso ultimamente: se la strada senza ritorno intrapresa è quella del 3-5-2, è chiaro che l'apporto di Hakimi in termini di rapidità e capacità di creare superiorità numerica sulla trequarti diventa fondamentale. Altrimenti l'Inter rischia davvero di diventare una squadra dallo spirito un po' troppo operaio.

Conte: "La mia Inter ha perso ferocia"

