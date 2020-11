Una delle critiche più feroci che vengono rivolte ad Antonio Conte quando si mettono in evidenza i risultati poco entusiasmanti dell'Inter in questo primo scorcio di stagione e un gioco che stenta a decollare, riguarda l'assetto difensivo. Indipendentemente dall'avversario che si trova di fronte, il tecnico nerazzurro non si schioda dal suo dogma della difesa a 3. Con risultati non sempre brillanti anche perché gli interpreti, da Skriniar a Kolarov solo per citare i due esempi più emblematici, non sembrano trovarsi a proprio agio con quell'assetto. Avendo imparato a conoscere la determinazione (alias, l'ostinazione) di Conte per le sue idee, appare francamente difficile immaginare che l'Inter possa improvvisamente virare verso una difesa a 4. Eppure, soprattutto alla luce di quanto visto durante la pausa per le Nazionali e con il bollettino Covid con cui purtroppo non si può non fare i conti, la sfida di San Siro contro il Torino alla ripresa del campionato potrebbe essere l'occasione giusta per provare qualcosa di diverso.