Antonio Conte è visibilmente soddisfatto dopo il netto successo per 5-2 della sua Inter sul campo del Benevento. Il tecnico nerazzurro analizza ai microfoni di Sky Sport la partita, a cominciare dalla qualità del gioco messo in mostra dalla squadra: " La più grande soddisfazione è vedere che, al di là degli interpreti, l'idea di gioco non cambia, la stessa che portiamo avanti dall'anno scorso ma con più opzioni. Questa è una squadra che gioca, attacca, crea tantissimo. Dobbiamo lavorare un po' sul discorso dell'equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare ".

"Arturo ha ricevuto un colpo sulla coscia e ho preferito toglierlo e non rischiarlo anche in virtù del risultato. Ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante, lui è un guerriero e i guerrieri sono sempre pronti per la guerra".